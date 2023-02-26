«فورورد كيز»: زيادة في عدد المسافرين الأثرياء إلى دبي في 2022

أفادت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر، بأنه منذ أن أعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة الطيران العالمية في يوليو 2020، فإن المسافرين الذين يزورون دبي يقضون فترات أطول في المتوسط.

وكشفت أن نسبة المسافرين جواً على درجات السفر «الممتازة» إلى الإمارة ازدادت بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال عام 2022.

إنفاق أكبر

وأضافت المجموعة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الزيادة النسبية في عدد المسافرين الأثرياء جاءت مدفوعة بالمجموعات، بما في ذلك العائلات، بمعدل يراوح بين ثلاثة وخمسة زوار، إضافة إلى الأزواج.

وأكدت أن جاذبية وتطور دبي كوجهة لا ينعكس على ارتفاع مدة الليالي الفندقية التي يقضيها السياح فقط، بل يمتد ليشمل نوعية المسافرين التي تجتذبهم المدينة، والذين أصبحوا ينفقون حالياً مبالغ مالية أعلى في المتوسط.

وجهة عائلية

وأشارت «فورورد كيز» إلى أن دبي عززت من جاذبيتها السياحية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتحولت من «محطة توقف» إلى «وجهة عائلية» مليئة بالمرح.

وتابعت: «باعتبارها واحدة من أكثر مراكز النقل الجوي ازدحاماً في العالم، تستفيد دبي الآن من عروضها الغنية من مناطق الجذب والأنشطة، لتشجيع المسافرين على قضاء فترات طويلة هناك».

ولفتت إلى أن دبي تهدف إلى ترسيخ مكانتها وجهة سياحية متكاملة، مشيرة إلى أن المزيد من السياح الدوليين الذي يقصدون دبي عبر رحلات جوية يقضون أوقاتاً أطول فيها مقارنة بالسنوات الماضية.

فترات الإقامة

وأوضحت «فورورد كيز» أن الإقامات الفندقية الطويلة التي تزيد على أسبوعين كانت أول فئات الإقامة التي تصل إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019، ما يدل على الجاذبية المتزايدة لدبي للمسافرين.

وأضافت: «يختار العديد من المسافرين الذين يحضرون الأحداث الكبرى قضاء عطلات سياحية في دبي»، مشيرة إلى أن الإقامات المتوسطة التي تراوح بين ست ليال و13 ليلة فندقية تعافت هي الأخرى بقوة، وتجاوزت بشكل مريح مستويات عام 2019 في فترات العطلات الرئيسة، مثل عيد الفطر وعطلات عيد الميلاد.

وجهة عالمية

وأكدت «فورورد كيز» أن دبي كوجهة سياحية عالمية أثبتت نفسها وجهة ذات جاذبية كبيرة لقضاء العطلات من جميع أنحاء العالم، وليس مجرد «محطة توقف» أو مكان للاتصال برحلة أخرى، مشيرة إلى أن تقويم أحداثها الغني وقربها من الأحداث الرئيسة الأخرى في المواقع المجاورة، وسمعتها كوجهة آمنة ومتميزة، وجاذبيتها للأزواج والعائلات، تعني أن المدينة يمكنها أن تتوقع عاماً مزدحماً في 2023 أيضاً. وأشارت الدراسة إلى قوة وسهولة الربط الجوي بين دبي ومختلف الأسواق الدولية، باعتبارها وجهة عالمية توفر تجارب متنوعة لزوارها على مدار العام، ونظراً لما تمتلكه من مقومات وخيارات تلبي مختلف المتطلبات.

إنفاق الزوار الدوليين

حلت دبي في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة الوجهات السياحية من حيث معدلات إنفاق السياح الدوليين خلال عام 2022 مسجلة نحو 108 مليارات درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة الذي توقع في تقرير صدر بالتعاون مع شركة «فيزا» العالمية أن تحافظ دبي على مكانتها القوية على مدى السنوات المقبلة.

14.3 مليون زائر

استقبلت دبي في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022 نحو 14.36 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 الذي استقبلت خلاله 7.28 ملايين زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.