"أدنوك" و"أدنوك للحفر" في صدارة أكبر 10 شركات طاقة في الشرق الأوسط

تصدرت شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و"أدنوك للحفر" قائمة أكبر 10 شركات طاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية، حيث حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي خلف شركة "أرامكو" السعودية.

واستناداً إلى البيانات المالية للبورصات والشركات، جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة 14.9 مليار دولار في المركز الثاني، فيما حلت ثالثاً شركة "أدنوك للحفر" بقيمة 14.7 مليار دولار، بينما احتلت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط وثاني أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في العالم، المركز الأول وقيمتها السوقية 1.9 تريليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة أكبر 10 شركات طاقة في الشرق الأوسط شملت شركات خليجية فقط موزعة بين شركتين إماراتيتين و6 شركات سعودية، وشركتين من قطر.

وبلغت القيمة السوقية للشركات العشر نحو 1.96 تريليون دولار.