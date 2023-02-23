«إمباور» تزود «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تجاوز 63 ألف طن

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية»، بطاقة تبريد تجاوز 63 ألف طن تبريد.

وأعلنت «إمباور» أنها ستستثمر 450 مليون درهم لتأمين احتياجات أكثر من 43 مبنى في «مدينة دبي الملاحية» بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين، وعبر محطتين موجودتين داخل «مدينة دبي الملاحية» تعملان بأنظمة مبتكرة ونموذج عمل متطور ومستدام.

وتتيح المرحلة الأولى تزويد 27 مبنى بطاقة تبريد تجاوز 28 ألف طن تبريد. أما المرحلة الثانية فتشمل تزويد 16 مبنى بطاقة تبريدية تصل إلى أكثر من 35 ألف طن تبريد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تسعدنا الشراكة مع (مدينة دبي الملاحية) في تطوير مشروعها، وتزويده بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي تقدم وفورات في الكلفة بنسبة تصل إلى 50%، وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، مقارنة مع استخدام وسائل التبريد الأخرى».

وأكد أن «هذا التعاون يعكس الإقبال الإيجابي، ضمن قطاع العقارات، على الاستثمار في مجال الاستدامة البيئية، ما يسهم بشكل رئيس في تعزيز مسيرة نمو المؤسسة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا التعاون مع (إمباور) لتزويد مشروع (مدينة دبي الملاحية) بأنظمة تبريد المناطق بمواصفات مستدامة وصديقة للبيئة»، مؤكداً أن «العلاقة مع الشركة تساعد في ترجمة الالتزام إزاء معايير المباني الخضراء في دبي، ودعم التوجه البيئي وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

«مدينة دبي الملاحية»

تعتبر «مدينة دبي الملاحية»، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، واحدة من أبرز الوجهات الحضارية لمناطق التملك الحر في دبي، ويهدف تطويرها إلى دعم التجارة البحرية والشحن وتقديم الخدمات الملاحية.

وتضم المدينة عقارات سكنية فاخرة، وفنادق فئة خمس نجوم، وأبراجاً مخصصة للمكاتب، ومنافذ تجزئة وسلسلة خدمات متنوّعة ترتقي بأسلوب الحياة والعمل في مكان واحد.