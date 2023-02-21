«دبي الصناعية»: 10% نمواً في المصانع المنتجة خلال 2022

أفاد النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، بأن «إجمالي عدد الشركات العاملة في المدينة حالياً يبلغ 800 شركة، تشمل ما يتجاوز الـ300 مصنع، دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة».

وأشار، لـ«الإمارات اليوم»، في تصريحات على هامش المشاركة في فعاليات الدورة الـ28 من معرض «غلفود للأغذية 2023»، إلى أن «(المدينة) سجلت نمواً بنسب وصلت إلى 10% بعدد المصانع المنتجة العاملة والمنضمة للمدينة خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021»، لافتاً إلى أن «إجمالي الشركات التي تعمل بالصناعات الغذائية والمشروبات تتجاوز 100 شركة، منها ما يعمل في عمليات الإنتاج والتصدير لمختلف أسواق العالم، انطلاقاً من موقعها في المدينة أو بعض الشركات التي تعمل بالمدينة من خلال مساحات للمستودعات الخاصة بها».

وأضاف أن «(المدينة) تتوقع استقطاب العديد من الشركات الجديدة في قطاعات مختلفة، للعمل من خلالها، وللاستفادة من الميزات الجديدة التي تتيحها الدولة حالياً للمصدرين والمصنعين، من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الأخيرة، التي تم توقيعها مع دول مختلفة، من أبرزها الهند، والتي توفر للشركات التي تعمل بالدولة، التوسع بمنتجاتها في الأسواق المختلفة، مع تسهيلات مختلفة تتيحها تلك الاتفاقيات».

وأوضح أن «القوانين الأخيرة التي تم إصدراها تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع دول عدة، ومن المنتظر أن تستقطب العديد من الشركات الدولية، للعمل من خلال السوق المحلية، وهو ما سيدعم زيادة عدد الشركات بالمدينة».

وأوضح أن «المدينة ستضاف إليها مزايا جديدة، من خلال محطة دبي الصناعية للشحن، التي من المتوقع افتتاحها خلال العام الجاري، ضمن مشروع قطار الاتحاد، والتي ستمنح الشركات العاملة في المدينة، مزايا الشحن والنقل البري لمناطق مختلفة في الدولة، إضافة إلى سرعة الوصول للموانئ المختلفة في الدولة، إضافة إلى المزايا المتاحة حالياً، من خلال القرب الجغرافي من منطقة موانئ جبل علي، ومطار آل مكتوم».

وأشار إلى أن «المرحلة الأولى من محطة دبي الصناعية للشحن سيتم تخصيصها لمنتجات مواد البناء، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل التوسعات خلال مراحل لاحقة».