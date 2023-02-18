1.02 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال يناير

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري شهد نشاطاً ملحوظاً خلال شهر يناير من العام الجاري حيث سجلت الدائرة 961 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1,02 مليار درهم, فيما بلغ حجم التداول 640 مليون درهم من إجمالي 712 عملية تداول عقاري إذ سُجِلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة " الحليو 2 " بقيمة 35 مليون درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام المسجلة منذ مطلع العام 2023 تعكس ثقة المستثمرين وتؤكد مدى جاذبية وتنافسية القطاع العقاري في عجمان الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو تصاعدية وهو ماجعله هدفاً لرواد الأعمال ووجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين لاسيما في ظل العديد من التسهيلات والمحفزات وعوامل الجذب المتاحة في الإمارة.

وأوضح المهيري، أن الدائرة سجلت خلال شهر يناير الماضي 199 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 48.4 مليون درهم في منطقة "الصناعية 2 "، وجاء حي "الزاهية" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من "الياسمين" و "الباهية" على التوالي. كما تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " مدينة الإمارات" و " أبراج الهورايزون " .