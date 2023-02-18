«إعمار» تكشف عن مشروع جديد في دبي بـ 25 مليار درهم

قال مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، إن الشركة بصدد إطلاق مشروع جديد في دبي بقيمة 25 مليار درهم.

وأوضح العبار في تصريحات إعلامية، أن المشروع الذي يطلق عليه اسم «الواحة»، يقع بالقرب من منطقة المرابع العربية، وسيتم إطلاقه خلال فترة تراوح بين شهر وشهرين، مشيراً إلى أن الشركة انتهت من جميع الأعمال التي تسبق عملية إطلاق المجمع السكني الراقي. وأضاف العبار أن الشركة تخطط أيضاً لإطلاق مركز تجاري بمفهوم جديد كلياً، يوفر تجربة مثالية للزوار، حيث تدرس الشركة ست أفكار ليتم تحديد المشروع خلال شهرين، مبيناً أن تكلفة المشروع تبلغ نحو ثمانية مليارات درهم.