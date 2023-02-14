صفقة بـ 1.04 مليار درهم على أسهم «العالمية القابضة»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تداولات أمس، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الشركة «العالمية القابضة».

ووفق بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على 2.7 مليون سهم بقيمة 1.047 مليار درهم بسعر 388 درهماً للسهم الواحد.

والصفقة المنفذة أمس، هي ثالثة الصفقات الكبيرة التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة على «العالمية القابضة» خلال يناير الماضي بقيمة 3.37 مليارات درهم، وتنفيذ أربع صفقات على «ملتيبلاي» بقيمة 1.15 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

وكان سوق أبوظبي، شهد العام الماضي، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم.