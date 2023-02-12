نسب إشغال فنادق دبي وأبوظبي تصل إلى 95% منذ بداية العام

قال مديرو ومسؤولو فنادق في دبي وأبوظبي، إن نسب الإشغال وصلت إلى 95% منذ بداية العام الجاري، بزيادة تجاوزت نسبتها 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع السياحة بعد جائحة «كورونا»، واستقدام الزوار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى النشاط الكبير الذي تشهده سياحة الأعمال والمؤتمرات، والزيادة الملحوظة في عدد المستثمرين، فضلاً عن طول مدة إقامة الزوار، والانفتاح على أسواق جديدة، إلى جانب اعتدال الطقس في مثل هذه الفترة من السنة، والذي يجذب المزيد من السياح والزوار.

وتوقعوا أن تبقى نسب الإشغال مرتفعة طوال الربع الأول من العام، تزامناً مع استضافة المزيد من المعارض والمؤتمرات الكبرى، ونمو سياحة الترفيه.

دعم وتطوير

وتفصيلاً، قال المدير العام لمجموعة فنادق «كراون بلازا دبي جميرا» و«كراون بلازا دبي ديرة»، عماد رمزي، إن نسبة الإشغال في فنادق المجموعة، وصلت إلى 95% منذ بداية العام الجاري.

وأرجع ذلك إلى الإجراءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع السياحة بعد جائحة كورونا، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة الممنوحة لجميع القطاعات والأعمال، فضلاً عن عودة الأعمال إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما أسهم في زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين القادمين إلى دبي.

وأضاف رمزي أن النشاط الكبير لسياحة المؤتمرات والأعمال، والانفتاح على أسواق جديدة مثل اللاتينية والآسيوية، أسهما في استقدام الزوار من مختلف أرجاء العالم.

نشاط كبير

من جهتها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»، منى عوني، إن نسب الإشغال فاقت 90% منذ بداية العام الجاري مدفوعة بالنشاط الكبير في سياحة المؤتمرات والمعارض، حيث تستضيف دبي عدداً من المعارض والمؤتمرات في القطاعات كافة، مشيرة إلى التنوع الكبير لجنسيات زوار الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص.

وتوقعت عوني ارتفاع الإشغال الفندقي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تصل إلى 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لاسيما مع استمرار استضافة العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات، علاوة على عودة السياحة الصينية بقوة بعد رفع بكين قيود «كورونا» على الرحلات الدولية، ما يرفع إشغال فنادق دبي وأبوظبي بشكل كبير.

مشروعات تطويرية

بدوره، قال مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفتيل أبوظبي الكورنيش»، راضي علي باز، إن نسبة الإشغال في الفندق تجاوزت 80% منذ بداية العام بزيادة نسبتها أكثر من 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع باز الارتفاع إلى النشاط الكبير الذي تشهده أبوظبي في استضافة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن نشاط سياحة الشركات وانطلاق العمل في العديد من المشروعات التطويرية في أبوظبي وما يصاحبه من توظيف وعمالة جديدة، لافتاً إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم إشغال الفنادق عبر تنظيم العديد من الفعاليات والترويج لأبوظبي في الخارج. وأوضح باز أن من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى أبوظبي، هي السوق الروسية والألمانية والبريطانية والهندية والصينية والكورية، إلى جانب السوق السعودية.

جذب الزوار

وفي السياق ذاته، قال مدير الإيرادات والتوزيع الإلكتروني في فندق «ريفيير دبي»، برافين غاندي، إن الفندق يشهد معدلات إشغال مرتفعة في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت نسبة الإشغال منذ بداية العام أكثر من 84% بزيادة نسبتها 68.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا غاندي ذلك الارتفاع إلى اعتدال الطقس ومهرجان دبي للتسوق الذي جذب العديد من السياح والزوار، إضافة إلى تنظيم العديد من المعارض، متوقعاً أن تظل معدلات الإشغال مرتفعة حتى نهاية الربع الأول نتيجة لإقامة المزيد من المعارض، وزيادة حركة السفر قبل رمضان.

بداية قوية

وأكد مدير المجموعة لإدارة شؤون العائدات في فندق «فور بوينتس باي شيراتون»، فادي جورج، أن العام الجاري بدأ بداية قوية من حيث الإشغال الفندقي، حيث تجاوزت نسبة الإشغال 90% منذ بداية العام، وشملت جميع أيام الأسبوع.

وأشار إلى زيادة نسبة الإشغال بنسبة 5% على الأقل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تصل إلى 25% مقارنة بعامي 2020 و2021 خلال الجائحة.

وأوضح جورج أن ارتفاع الأشغال جاء مدفوعاً بالنشاط الكبير في استضافة دبي العديد من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى، علاوة على تنامي الرغبة في السفر بعد رفع جميع الدول القيود التي فرضتها أثناء الجائحة، فضلاً عن اعتدال الطقس، ما يجعل دبي وجهة مثالية في هذا الوقت من العام. وتوقع أن يستمر معدل الإشغال مرتفعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، تزامناً مع استضافة المزيد من المعارض والمؤتمرات الكبرى، ونمو سياحة الترفيه واستمرار تحسن الطقس في هذا الوقت من العام.

أكثر الوجهات طلباً

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «كوبثورن لايك فيو»، مالك مزين، إن هناك ارتفاعاً في الإشغال بلغت نسبته 11% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن دبي نجحت في الحفاظ على مكانتها كأكثر الوجهات أماناً وطلباً على مستوى المنطقة، فضلاً عن طول مدة الإقامة بالنسبة للزوار الدوليين، وارتفاع الطلب على السفر عموماً مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع مزين، استمرار ارتفاع معدل الإشغال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 20% على الأقل، مدفوعاً باستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض وتحسن الطقس، إضافة إلى طول مدة إقامة الزوار، مشيراً إلى أن عدداً من الزوار يفضلون قضاء الشتاء في دبي، خصوصاً في ضوء الخدمات الفندقية العالية المستوى التي تقدمها المدينة.

إقبال كبير

قال المدير العام في فندق «غراند ميلينيوم الوحدة»، فادي عماش، إن الفندق شهد زيادة ملحوظة في معدلات الإشغال من بداية العام الجاري، متوقعاً أن تزيد نسبة الإشغال على 80% خلال الربع الأول من العام مع انعقاد عدد من المؤتمرات المهمة.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال كبير من السياح والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، لاسيما من دول الخليج، خصوصاً السعودية، إلى جانب السياح من المملكة المتحدة والهند.