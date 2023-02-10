«أو تي إيه»: 135% نمواً بالبحث عن إقامات فندقية في دبي خلال أسبوع

أظهرت بيانات لشركة «أو تي إيه» المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن دبي وجهة للزيارة والسياحة ضمن قائمة الوجهات الدولية، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن إقامات فندقية عبر نظام التوزيع العالمي للحجوزات في الإمارة، ارتفعت بنسبة 135% خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي بدأ في الثاني من يناير الماضي.

وكشفت الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن النمو في عمليات البحث عن إقامات فندقية انعكس أيضاً على البحث عن رحلات الطيران التي سجلت بدورها ارتفاعاً بنسبة بلغت نحو 20% على أساس أسبوعي وخلال فترة المقارنة ذاتها.

طلب نشط

ووفقاً لقاعدة بيانات الشركة عن الوجهات الدولية، يشهد فبراير الجاري طلباً نشطاً في مؤشرات السياحة والسفر إلى دبي ابتداءً من الأسبوع الذي بدأ في السادس من فبراير الجاري، لترتفع المؤشرات بنسب أكبر في الأسبوع الذي يبدأ من 13 فبراير، فيما تصل ذروتها في الأسبوع الذي يبدأ من 20 فبراير، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بداية العام 2023.

عمليات البحث

وأوضحت بيانات «أو تي إيه»، أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 25% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، تلتها ألمانيا والهند بنسبة 8% لكل منهما، وإيطالياً بنسبة 6% وفرنسا بنسبة 5%. وبحسب البيانات، فإن الهند والمملكة المتحدة استحوذتا على 14% من إجمالي عمليات البحث عن الإقامة الفندقية في دبي لكل منهما، تلتها فرنسا بنحو 9%، ثم روسيا 9%، فيما بلغت حصة الولايات المتحدة نحو 4%.

الزوار الدوليون

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كشفت عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 ملايين زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

قطاع الفنادق

تجاوز قطاع الفنادق في دبي مستويات ما قبل الجائحة عبر جميع المعايير، مثل عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة، ومتوسط السعر اليومي، والعائدات من الغرف المتوافرة.

وواصل القطاع، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من نمو قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في جميع فئات ومعايير الضيافة.

وبلغ متوسط الإشغال للغرف الفندقية 73% وذلك في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم مقارنة بنسبة 67% المسجلة في عام 2021، ويقترب من مستويات عام 2019 والذي سجل فيه ما نسبته 75%.

• زيادة البحث عن رحلات الطيران إلى دبي بنسبة 20% خلال الأسبوع الأول من فبراير.