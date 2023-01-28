«المارية» يطلق تطبيقاً لإنشاء أرقام استثمار وطنية للمشاركة في الاكتتابات

طوّر بنك المارية الرقمي المحلي، حلاً مبتكراً لعملائه من خلال منصته المصرفية الأولى والوحيدة في الإمارات التي تتيح إنشاء أرقام استثمار وطنية (NINs) رقمياً للاستثمار في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والاشتراك ذاتياً في إنشاء حسابات للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك ومنصاته الإلكترونية.

وأوضح البنك في بيان أمس، أنه بالتعاون الوثيق مع كل من سوقي أبوظبي ودبي، سيسهّل الحل الجديد عملية الاكتتاب في كل من السوقين من خلال تقديم هذه الخدمة، حيث يمكن للمستثمرين إنشاء أرقام استثمار وطنية لكلا السوقين فقط عن طريق تنزيل تطبيق الهاتف المحمول (Mbank UAE)، وفتح حساب، وإنشاء أرقام استثماراتهم؛ استعداداً للاكتتابات المرتقبة.

وأضاف أنه يمكن تنزيل التطبيق وفتح حساب باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو (UAE Pass) فقط، مبيناً أنه لا يشترط حداً أدنى للرصيد، ولا توجد رسوم لفتح حساب على الإطلاق.