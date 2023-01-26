"تعاونية الشارقة" تطلق ملتقي "مزارعي الامارات"

أطلقت تعاونية الشارقة، اليوم، ملتقى مزارعي الإمارات، الذي تنظمه للمرة الثالثة على التوالي ويستمر حتى الـ ٢٩ من الشهر الجاري، في مقر تعاونية مركز الرحمانية التجاري، بمشاركة من أصحاب المزارع الوطنية، بهدف تنمية منظومة الإنتاج الوطني تسويق منتجات المزارع المحلية.

وأفادت التعاونية بأن الملتقي حضره أكثر من ٥٠ من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية وممثلين من وزارة البيئة والتغيير المناخي، وممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية، وممثلين من دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وممثلين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشارقة لإدارة الأصول.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، إن " الملتقى يستهدف تشجيع الاعتماد على الموارد المحلية، والتأكيد على دعم التعاونية للمزارع المحلية من خلال التركيز على تسويق منتجاتهم في الفروع واعطائهم الأولوية في البيع والتسويق والتسهيلات من حيث الاجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد".

وأفاد بأن "الملتقى يدعم المزارعين المواطنين ويسليط الضوء على جهودهم ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية والمساهمة في بيعها وتسويقها من خلال فروع التعاونية، لافتاً إلى أن "الملتقى يمثل منصة لجمع المزارعين في مكان واحد ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي".