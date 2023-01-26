«مصدر» توقع اتفاقية مع «Hub71» لتعزيز نمو الشركات الناشئة

وقّعت مدينة مصدر مذكرة تفاهم مع «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز آفاق التعاون وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا المناخ التي تركز على الاستدامة.

وأفاد مصدر، أمس، بأنه إضافة إلى المذكرة، سيحدد الجانبان فرص التعاون المتاحة في مجالات تشمل: التنقل والغذاء والصحة، والعمل المناخي، وتعزيز تبادل المعرفة، من خلال إمكانية وصول الشركات الحالية في «Hub71» إلى الشركات والشركاء الاستراتيجيين في «مصدر».

كما سيحددان استكشاف برامج الحوافز لمساعدة هذه الشركات على ترسيخ مكانتها في دولة الإمارات واتخاذها مقراً دائماً لها. وستتمكن الشركات الناشئة في «Hub71» أيضاً من الاستفادة من «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، وهي أول مسرّع أعمال في الشرق الأوسط يركز على الشركات الناشئة، التي تُعنى بالاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، المملوك لمدينة مصدر وشركة «بي بي».