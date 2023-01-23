19.5 درهماً ارتفاعات سعر غرام الذهب خلال 5 أسابيع

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلة زيادات بنهاية الأسبوع الماضي، في مؤشراتها بين 2 و6.25 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي قيمة ارتفاع المعدن الأصفر خلال خمسة أسابيع لنحو 19.5 درهماً.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً في إقبال عدد من المتعاملين على بيع منتجات سبائك إلى المتاجر للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب، لافتين إلى أن المعدن الأصفر سجل أخيراً أكبر سلسلة ارتفاعات متتالية منذ ما يتجاوز تسعة أشهر، وهو ما أسهم في بطء الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة.

بدروه، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، إن «استمرار أسعار الذهب في الارتفاع، التي تعدّ أكبر سلسلة ارتفاعات متتالية منذ نحو تسعة أشهر، انعكس على نشاط الأسواق، والتي تحوّلت لعمليات بيع عدد من المتعاملين لمنتجات السبائك، إضافة إلى المشغولات المستعملة، وإقبال محدود للغاية على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، مع تأجيل معظم المتعاملين لقرار الشراء، ترقباً لعودة الأسعار لتسجيل انخفاضات محفزة».

وأضاف أن «الأسواق تشهد طلباً محدوداً على المشغولات الجديدة، وتقتصر على هدايا من فئات الأوزان الصغيرة».

من جهته، أوضح مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «النشاط الأكثر روّاجاً في أسواق الذهب حالياً هو إقبال متعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك بأحجام مختلفة للمتاجر، للاستفادة من معدلات الارتفاعات الفائقة التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع استمرار الزيادات السعرية لخمسة أسابيع متتالية».

واعتبر مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، بأن «تحول الأسواق نحو بيع متعاملين للسبائك والمشغولات المستعملة للمتاجر، يواكب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت بدورها في حالة من بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً في ظل غياب المناسبات والمواسم المحفزة للشراء»، لافتاً إلى أن «بعض المتعاملين يفضلون تأجيل قرار الشراء خلال الفترة الحالية، والانتظار لحين عودة الأسعار للانخفاض مجدداً».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 233.25 درهماً، بارتفاع 2.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 216 درهماً، بزيادة 6.25 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 207 دراهم، بارتفاع 2.25 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 179.25 درهماً، بزيادة 2.25 درهم.