1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة بتسجيل 517 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم، منها 52 مبايعة لأراضٍ بقيمة 253.69 مليون درهم، و465 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 863.28 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات والهبات 538.23 مليون درهم، و92.48 مليون درهم على التوالي. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 38 مبايعة بـ128 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة.