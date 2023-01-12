«فلاي دبي» تستأنف رحلات «شيمكنت» في كازاخستان

أعلنت شركة «فلاي دبي» أنها ستستأنف رحلاتها إلى «مطار شيمكنت الدولي»، اعتباراً من 28 فبراير المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً، لتنمو شبكة «فلاي دبي» في كازاخستان إلى ثلاث وجهات هي: العاصمة نور سلطان، وألماتي، إضافة إلى شيمكنت.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «كانت كازاخستان سوقاً مهمة منذ أن أطلقنا عملياتنا للمرة الأولى إلى (ألماتي) في عام 2014».

وأضاف: «نقلنا في عام 2022 ما يقرب من 300 ألف مسافر بين دولة الإمارات وكازاخستان، بنمو بلغ 145%، مقارنة مع عام 2019، في وقت نتطلع فيه إلى مزيد من العلاقات التجارية والثقافية مع بدء الرحلات إلى شيمكنت».

من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إلى نمو شبكة «فلاي دبي» في كازاخستان، التي تخدمها الناقلة حالياً بواقع 22 رحلة أسبوعياً.

وأضاف: «مع انضمام شيمكنت، وجهتنا الثالثة، سترتفع أعداد الرحلات الى 26 رحلة أسبوعياً اعتباراً من فبراير 2023، ما يوفر للمتعاملين معنا في كازاخستان خيارات مرنة لاستكشاف دولة الإمارات وما بعدها».

وذكرت «فلاي دبي» أنه مع انطلاق رحلات شيمكنت، فإنها توسع شبكتها في منطقة آسيا الوسطى إلى 10 وجهات، تشمل: ألماتي، عشق أباد، نور سلطان، بيشكيك، دوشانبي، نمنكان، أوش، سمرقند، شيمكنت، وطشقند.

وبحسب «فلاي دبي»، ستعمل الرحلات بين مبنى المسافرين رقم (2) بمطار دبي الدولي ومطار شيمكنت الدولي، في وقت ستكون فيه وجهة شيمكنت ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات».

• مع انضمام «شيمكنت» سيرتفع عدد رحلات الناقلة التي تخدم كازاخستان إلى 26 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من فبراير المقبل.