11.9 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال 2022

أعلنت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 10448 تصرفاً عقارياً خلال العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 11.9 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 7.6 مليار درهم من إجمالي 8399 عملية تداول .



وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان حافظ على وتيرته المتصاعدة و حقق مستويات نمو إيجابية خلال العام 2022 مسجلا أرقاماً مميزة تعكس مدى جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال فيها وذلك بالنظر إلى جودة الخدمات الحكومية وسهولة إنجاز المعاملات وتنوع فرص الاستثمار لاسيما في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة والمقومات التي تتمتع بها الإمارة بفضل تنافسيتها العالية واقتصادها المتنامي وبنيتها التحتية المتطورة.



وقال إن إحصائيات 2022 تؤكد مدى ملائمة القطاع العقاري في عجمان لمختلف شرائح المستثمرين ورواد الأعمال حيث يعد الموقع الجغرافي الإستراتيجي لإمارة عجمان أحد أهم العوامل المساهمة في نشاط السوق العقاري وجاذبيته، مثمناً جهود الدائرة وشركائها الإستراتيجيين في تعزيز بيئة الأعمال و تحسين مناخ الاستثمار انسجاماً مع رؤية إمارة عجمان في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و متابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .



من جانبه أوضح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن أداء القطاع العقاري في عجمان يعكس الطفرة الكبيرة والنمو النوعي للاقتصاد المحلي الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو استثنائية، مؤكداً أن شهر نوفمبر الماضي شهد تحقيق أعلى قيمة تصرفات خلال العام 2022 بإجمالي 1.4 مليار درهم في حين تم خلال شهر يناير من العام الماضي تسجيل ثاني أعلى قيمة تصرفات عقارية بـ 1.3 مليار درهم .



وأشار إلى أن الدائرة سجلت خلال العام المنصرم 1351 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن في منطقة "التلة 2" بـ 231 مليون درهم ، كما شهدت منطقة " العامرة " تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 162 مليون درهم ، فيما جاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً ، يليه كل من "الزاهية" و " مصفوت 3 ”، كما تصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " عجمان ون" و " لؤلؤة عجمان".