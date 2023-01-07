أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وطلب محدود على شراء المشغولات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة زيادة بنهاية الأسبوع تراوح بين 3.75 و4.75 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي ارتفاعاتها خلال ثلاثة أسابيع لنحو 10.25 دراهم.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، إن الأسواق شهدت أخيراً معدلات إقبال محدودة في الطلب على شراء هدايا من المشغولات الذهبية الجديدة، عقب الزيادات السعرية الأخيرة التي سجلها الذهب.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بطء الطلب على المشغولات يرجع لكون متعاملين يترقبون حالياً مؤشرات الأسعار، مؤجلين قرارات الشراء أو حتى البيع لمن يتجه لبيع مشغولات قديمة، واستبدالها بأخرى حديثة.

وقال مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «ارتفاع أسعار الذهب بمعدلات كبيرة أخيراً، ولأسابيع متتالية، تحت ضغط متغيرات الاقتصادات الدولية، كان له انعكاس على الأسواق المحلية، مع بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة».

وأضاف أن «بعض المتعاملين، الذين يفضلون بيع السبائك والعملات الذهبية خلال أوقات الارتفاعات، يؤجلون قرارات البيع، مع تأمل استمرار الأسعار في تسجيل المزيد من الارتفاع».

بدوره، أوضح مدير المبيعات في محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، أن «الأسواق تشهد حالياً حالة من بطء الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، تأثراً بمواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع التالي على التوالي، والتي وصلت بأسعار المعدن الأصفر إلى حدود تعد الأكبر منذ ما يتجاوز الستة أشهر».

وأشار إلى أنه «من المتوقع أن تعود الأسواق إلى النشاط خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الذهب، فعدد من المتعاملين يترقبون الأسعار حالياً تأملاً في الانخفاض لشراء هدايا من المشغولات، فيما يترقب متعاملون في قطاع السبائك والعملات، استمرار الارتفاع لبيع منتجات لديهم للمتاجر، للاستفادة من القفزات السعرية للذهب».

واعتبر مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، أن «بطء الأسواق يعد بمثابة حالة طبيعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب أخيراً، متوقعاً عدم استمرار حالة البطء في الطلب لفترات طويلة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، نحو 224 درهماً، بارتفاع 4.75 دراهم بنهاية الأسبوع، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 207.5 دراهم، بزيادة 4.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 200.75 درهم، بارتفاع بلغ 4.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 172 درهماً، وبزيادة بلغت 3.75 دراهم.