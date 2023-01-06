دبي الأولى عالمياً في البحث عن إقامات فندقية

حلت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة دولية في العالم طلباً على الإقامات الفندقية السياحية خلال ديسمبر الماضي، بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية، وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، استناداً إلى عدد مرات البحث.

وتفوقت الإمارة في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات، مثل باريس ولندن ونيويورك ولاس فيغاس وامستردام وطوكيو وغيرها.

وبحسب بيانات «مؤشرات السفر» التابعة لمحرك البحث العالمي، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجلت الإمارة مستويات أداء قوية ضمن قائمة أفضل الوجهات عالمياً والمدن الأعلى طلباً طوال العام الماضي. وأوضحت البيانات أن دبي جاءت في المركز الثاني ضمن قائمة الوجهات الدولية من حيث مؤشرات البحث عن رحلات جوية خلال ديسمبر 2022، مشيرة إلى أن الإمارة حلت في المرتبة الثانية على مدار العام الماضي في ما يتعلق بالطلب على الرحلات الجوية والإقامات الفندقية السياحية بالنسبة للوجهات الدولية.

وكان مسؤولو مجموعات فندقية ووكالات سفر أكدوا أن دبي شهدت، خلال ديسمبر الماضي، موسماً سياحياً نشطاً، مع تدفق المسافرين إليها من مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع موسم الأعياد، لافتين إلى مستويات إشغال قياسية في السوق الفندقية.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أخيراً، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 12.82 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022، مقارنة بـ6.02 ملايين زائر دولي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 113%.

وبحسب بيانات الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استقبلت دبي أكثر من 1.4 مليون زائر دولي خلال نوفمبر وحده، فيما اقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

• الإمارة تفوقت على وجهات مثل باريس ولندن ونيويورك ولاس فيغاس وأمستردام وطوكيو.

• 12.8 مليون سائح دولي استقبلتهم دبي في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022.

