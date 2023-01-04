51 منشأة فندقية جديدة تفتح أبوابها في دبي خلال 12 شهراً

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة شهدت افتتاح 9 آلاف و69 غرفة فندقية جديدة خلال 12 شهراً، بنهاية نوفمبر الماضي، ضمن 51 منشأة جديدة وبمتوسط يصل إلى 4.2 فنادق جديدة كل شهر.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، وصل عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية نوفمبر من العام الماضي، إلى 145 ألفاً و98 غرفة فندقية، مقابل 136 ألفاً و30 غرفة فندقية في نهاية نوفمبر 2021، بنسبة نمو بلغت نحو 6.6%.

وتفصيلاً، وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة، التي تم افتتاحها في دبي خلال 12 شهراً من 2022، في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2021 ونوفمبر من العام 2022، إلى 9069 غرفة فندقية جديدة، بمعدل وصل إلى أكثر من 755 غرفة جديدة شهرياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر 2022 وصل إلى 145 ألفاً و98 غرفة فندقية، مقابل 136 ألفاً و30 غرفة فندقية في نهاية نوفمبر 2021، بنسبة نمو بلغت نحو 6.6%.

وشهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح 51 منشأة جديدة خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2021 ونوفمبر 2022، بمعدل يصل إلى 4.2 فنادق جديدة كل شهر، وارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية إلى 794 منشأة في نوفمبر 2022 مقابل 743 منشأة بنهاية نوفمبر 2021، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8%.

وشهد أكتوبر الماضي، رقماً قياسياً في عدد الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت السوق بمعدل وصل إلى نحو 2000 غرفة فندقية خلال شهر واحد، حيث ارتفع حجم السوق الفندقية في دبي من 142 ألفاً و782 غرفة في سبتمبر 2022 إلى 144 ألفاً و737 غرفة في أكتوبر 2022، وخلال الشهر ذاته ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 784 منشأة إلى 790 منشأة بمعدل ست منشآت جديدة.

وبنهاية نوفمبر 2022، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49.1 ألف غرفة فندقية ضمن 149 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.1 ألف غرفة فندقية، ضمن 265 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 12.82 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022، مقارنة بـ6.02 ملايين زائر دولي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 113%.

واقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

• أكتوبر يسجل رقماً قياسياً في عدد الغرف الفندقية الجديدة بمعدل 2000 غرفة ضمن 6 منشآت