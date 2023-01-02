«شوبا ون».. إضافة متميزة إلى المشهد العمراني في دبي

يعتبر مشروع «شوبا ون» إضافة متميزة للمشهد العمراني في دبي، حيث أطلقت شركة «شوبا العقارية» المشروع في أكتوبر 2022، ويُعد واحداً من أكبر المشروعات السكنية في دبي.

يتألف مشروع «شوبا ون» من خمسة أبراج متصلة، ويتيح إطلالات على «خور دبي»، و«برج خليفة» و«داون تاون دبي»، كما يحتوي على شقق سكنية تراوح بين غرفة وأربع غرف نوم، فضلاً عن شقق «دوبلكس» بتصاميم فاخرة.

ويتميز المشروع بمنشآت حديثة، بما فيها ملعب «بيتش آند بوت غولف» من 18 حفرة، وعيادة شاملة، ومسجد، وممشى مع خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومرافق للشواء، ومساحات للاسترخاء، ومرافق خاصة للحفلات على السطح، فضلاً عن فناءات بتصاميم متميزة ومتصلة ببعضها في الطابق السادس.