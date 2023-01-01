هدايا «العطلات» و«رأس السنة» تدعم الطلب على المشغولات الذهبية

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً معدلات إقبال متباينة لشراء هدايا من المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه، رغم استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، إلا أن إقبال متعاملين على شراء الهدايا، خصوصاً التي ترتبط لدى البعض بموسم العطلات الشتوي، وسفر بعض المتعاملين لبلدانهم، أسهم في دعم الطلب على مبيعات المشغولات، لافتين إلى أن نسب النمو في المبيعات مازالت محدودة، لكن يتوقع ارتفاعها خلال اليومين المقبلين.

وقال المدير الإداري لمحل «مجوهرات الفنان»، ديليب باتني: «رغم استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة وبنسب كبيرة، مقارنة بمؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الأسواق شهدت معدلات إقبال متباينة من متعاملين لشراء هدايا من المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بليلة رأس السنة الميلادية، إضافة لشراء عدد من المتعاملين للهدايا لذويهم قبيل سفرهم لقضاء العطلة في بلدانهم».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، إن «الأسواق شهدت معدلات متباينة، لكنها مازالت محدودة في ظل وجود مناسبات مثل احتفالات رأس السنة وموسم العطلات الشتوية، إضافة إلى الموسم السياحي الذي يشهد رواجاً كبيراً للزائرين في أسواق الدولة»، متوقعاً أن «تستمر وتيرة الطلب على المبيعات، لكن بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع كون بعض المتعاملين يفضلون الشراء بعد مناسبة رأس السنة».

واعتبر مدير محل «مجوهرات الجذور»، موسى سعد، بأن «مبيعات المشغولات الذهبية من المتوقع أن ترتفع بنسب أكبر خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن بعض المتعاملين يترقبون تراجع الأسعار»، لافتاً إلى أن «الفترة الحالية تشهد معدلات أكبر في الطلب من السائحين الذين يمثلون حصصاً كبيرة من معدلات البيع».

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 75 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 219.75 درهماً، بارتفاع درهم واحد، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 203.75 دراهم، بزيادة قدرها 75 فلساً، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 197 درهماً، بارتفاع بلغ 75 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 169 درهماً، وبزيادة بلغت 75 فلساً.