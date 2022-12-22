فلاي دبي تختتم شهرًا من رحلات يوم المباراة من مطار آل مكتوم

أعلنت فلاي دبي اليوم أنها مكنت أكثر من 130 ألف مشجع لكرة القدم من السفر بسهولة للمشاركة في أكبر بطولة كرة قدم في العالم. وقامت الشركة بتشغيل 1290 رحلة بين مطاري آل مكتوم (دبي وورلد سنترال ) والدوحة الدوليين خلال الفترة من 21 نوفمبر الى 19 ديسمبر.

وتمتع مسافروا اكثر من 171 دولة بسهولة السفر إلى الدوحة على متن رحلات يوم المباراة لتشجيع فرقهم المفضلة توزعت أعلى 10 جنسيات من حيث عدد الركاب على دول مثل المملكة المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة والمغرب والأردن وكندا والبرازيل الذين شكلوا ما يصل إلى 60٪ من إجمالي عدد المسافرين على هذه الرحلات.

وتعليقًا على هذا الانجاز ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا جدًا هذا النجاح الكبير لرحلات يوم المباراة الى الدوحة بفضل الدعم والتعاون بين مختلف الهيئات المختصة في دبي فضلا عن السلطات في قطر . مكنت هذه الرحلات المزيد من مشجعي كرة القدم من السفر والاستمتاع بإثارة البطولة بكل سهولة وراحة. هذه هي اعلى حركة طيران بين مدينتين في المنطقة ولم يسبق أن كان هناك ما يصل إلى 30 رحلة ذهاب وعودة يومية بين بلدين وهذا يدل على المستوى العالي من الالتزام والكفاءة و التعاون المطلوب لإنجاز هذه المهمة بنجاح ".

قامت فلاي دبي بتشغيل ما يصل إلى 30 رحلة ذهاب وعودة يوميًا بين مطاري آل مكتوم ( دبي ورلد سنترال ) والدوحة الدوليين حيث كانت تغادر رحلة كل 30 دقيقة خلال فترات ذروة السفر في اليوم. تم تشغيل هذه الرحلات بواسطة سبع طائرات من طراز بوينغ 737 تم وضعها مؤقتًا في مطار آل مكتوم لهذه الغاية طوال مدة البطولة.

وكشريك طيران إقليمي، كشفت فلاي دبي النقاب عن كسوة خاصة لكرة القدم على طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 737 ماكس ، احتفالاً بفوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ببطولة العالم.

وأضاف الغيث : "لقد كان شهرًا مثيرًا ونحن فخورون بمساهمتنا في نجاح هذه البطولة الاستثنائية في قطر ، ونود أن نشكر كل مسافر اختار فلاي دبي وكذلك كل من عمل بجد لتحويل ذلك الى حقيقة واقعة".