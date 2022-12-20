37.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة خلال 9 أشهر

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 37.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 720.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة بنسبة 5.44%.

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 4.83% مقابل نحو 687.6 مليار درهم في سبتمبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقابل 717.3 مليار درهم في أغسطس السابق عليه.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 805.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.5% بما قيمته 84.3 مليار درهم.

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 354.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ نحو 350.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و99.7 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 666.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.8% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 138.5 مليار درهم بما يوازي 17.2%