9.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 9.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2210 مبايعات بقيمة 5.94 مليارات درهم، منها 199 مبايعة لأراضٍ بـ1.33 مليار درهم و2011 مبايعة لشقق وفلل بـ4.61 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات ملياري درهم، بينما شهدت الهبات، تسجيل 157 هبة بـ1.29 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بـ80 مليون درهم في «الثنية الخامسة».