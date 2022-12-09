الصفقات الكبيرة ترفع سيولة الأسهم المحلية إلى 31.2 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة قياسية في ختام تعاملات أمس، بلغت 31.2 مليار درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم «ألفا ظبي القابضة» ومجموعة «ملتيبلاي» و«الصير للمعدات والتوريدات البحرية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 31 مليار درهم في سوق أبوظبي و277.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على نحو 1.98 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.435 ألف صفقة.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، شهد سهم «ألفا ظبي» تنفيذ 11 صفقة كبيرة لعدد مليار سهم، تمثل ما نسبته 10% من أسهم الشركة بقيمة 26.5 مليار درهم.

كما شهد سهم مجموعة «ملتيبلاي» تنفيذ ست صفقات كبيرة لعدد 560 مليون سهم تمثل ما نسبته 5% من أسهم الشركة، بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على سهم «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» بقيمة 475 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10237.2 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10273.7 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3314.44 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الياه سات» 1.85% و«أبوظبي التجاري» 1.22% و«دانة غاز» 1.11% و«ألفا ظبي» 0.82% و«العالمية القابضة» 0.24%.

وصعد سهم «طاقة» بنسبة 0.27% بعد إعلان الشركة أمس، عن إنجازها مع «مبادلة» و«أدنوك» الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في «مصدر».

وفي سوق دبي، ارتفع «دبي للاستثمار» 0.45% و«سالك» 0.86% و«تيكوم» 0.43% و«أمانات القابضة» 0.35%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 86.4 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بقيمة 55.8 مليون درهم.