«موانئ أبوظبي» تدمج «كيزاد للمجمعات» و«الإسكان الجماعي»

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» عن دمج «كيزاد للمجمعات» مع شركة الإسكان الجماعي، لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي، فيما تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها.

وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو سبعة مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات، في وقت بلغت فيه إيرادات «كيزاد للمجمعات» خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 275 مليون درهم، وإيرادات شركة الإسكان الجماعي خلال الفترة نفسها نحو 205 ملايين درهم.

بدورها، بلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لـ«كيزاد للمجمعات» نحو 168 مليون درهم، ولشركة الإسكان الجماعي 120 مليون درهم.

وسيجري إتمام الصفقة من خلال عملية تبادل للأسهم العادية دون أي تبادل نقدي.

وتعمل «كيزاد للمجمعات» تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعود تاريخ عملياتها إلى عام 2005 حيث كانت تعمل تحت مظلة «زونزكورب».

بدورها، تُعد شركة الإسكان الجماعي مالكة لمرافق سكن الموظفين ومشغلة لها في إمارة أبوظبي، ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، حيث تملك وتشغل مدينة «آيكاد» السكنية في منطقة مصفح بإمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تبلغ 58 ألف سرير، ومرافق ترفيهية تشمل مطاعم ومركز تسوق.

وتصبح «كيزاد للمجمعات» بعد هذا الدمج أكبر شركة لخدمات سكن الموظفين في إمارة أبوظبي مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ 135 ألف سرير.