خلال زيارته معرض “الخمسة الكبار”.. محمد بن راشد: البناء والتشييد والعمران.. نحن عاصمته ومستقبله وقبلته

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء على فعاليات معرض “الخمسة الكبار” إحدى أضخم الفعاليات وأكثرها جذباً وتأثيراً في قطاء البناء والتشييد والمقام في دبي خلال الفترة ما بين 5 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص.

وأكد صاحب السمو “البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته”

خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص.. البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته.. pic.twitter.com/FzLoIeG4wD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2022