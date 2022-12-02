"المركزي" يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 1000 درهم

أصدر المصرف المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 1000 درهم، مصنوعة من مادة البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الإمارات وتطلعاتها المستقبلية، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51.

وستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.