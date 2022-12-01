سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية

تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية على البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب سوقية تجاوزت 43 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق أحدث تقارير صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، إن القيمة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 689.09 مليار دولار إلى 732.24 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 6.26%، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.8 مليار دولار.

وأشارت النشرة إلى أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق، وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى أربعة تريليونات و162 ملياراً و493 مليون دولار، في نهاية الأسبوع الماضي.

ووصلت القيمة السوقية للسوق السعودية إلى 2.707 تريليون دولار، وبورصة قطر 182.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 159.13 مليار دولار، وبورصة مسقط 60.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 52.6 مليار دولار.

ووصلت القيمة السوقية لبورصة مصر إلى نحو 34.2 مليار دولار، وبورصة البحرين 29.7 مليار دولار، وبورصة عمان 25.2 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.65 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.8 مليار دولار، وسوق دمشق 1.9 مليار دولار.