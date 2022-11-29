بيع فيلا في صف المليارديرات بدبي مقابل 130 مليون درهم

بيعت، أمس، فيلا بدبي مقابل 130 مليون درهم، وتقع الفيلا ضمن صف المليارديرات على السعفة جي من نخلة جميرا العالمية.

وتضم فيلا ريفا ديل لوسو (الاسم الذي أطلق على الفيلا) ، خمس غرف نوم وسبعة حمامات وشاطئاً خاصاً وحوض سباحة خاص وموقف سيارات فسيح في الطابق السفلي.



و تتميز الفيلا التي طورتها شركة ألباغو العقارية ، بإطلالاتها على المياه الصافية للخليج العربي وكُلٍ من فندق أتلانتس ومنتجع رويال أتلانتس، مما يعطيها طابعاً رفيع المستوى من الرقي.

وتُشكّل هذه الفيلا الفاخرة واحدةً من الفلل المحدودة التي تُطورها المجموعة على نخلة جميرا، وهي مزوّدة بمرآب خاص للسيارات تحت الأرض يتسع لست سيارات أو أكثر. وشارك بتصميمها المعماري والداخلي كلٌ من الفنان ماسيمو كاستانيا وشركات سوتا وإنترني ديزاين إكسبيرينس وسي كيه آركيتكتشر الحائزة على الجوائز.



وأطلقت مجموعة ألباغو فيلا ريفا ديل لوسو في شهر يونيو من هذا العام، لتشكّل أولى فللها الست الرائدة ضمن صف المليارديرات.