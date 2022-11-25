«ديوا»: 75.9% نسبة الإنجاز بمشروع خزان المياه في «حتا»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه، الذي تنفذه في «حتّا»، بلغت 75.9%، فيما من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تبلغ السعة التخزينية له 30 مليون غالون بكلفة تقارب 86 مليون درهم، في أبريل 2023.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مشروع خزان المياه في «حتا» يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة «حتا»، من خلال تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه، بما يسهم في تعزيز استدامة موارد المياه، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنفذ حالياً مشروعاً لتخزين 6000 مليون غالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، واسترجاعها عند الحاجة.

وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون غالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.