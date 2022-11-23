سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و407.2 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 611.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10359.98 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10392.58 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي مستوى 3330.09 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي، سهم «بيانات» 7.3%، و«كيو القابضة» 2.91%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.19%، و«الدار العقارية» 1.36%، و«طاقة» 0.54%، و«ملتيبلاي» 0.21%، و«أبوظبي الأول» 0.11%، وتصدّر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 218.27 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.38%، و«شعاع كابيتال» 2.16%، و«سالك» 0.44%، و«دو» 0.17%، و«أمانات القابضة» 0.12%.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 118.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 109.3 ملايين درهم، وارتفع بنسبة 14.8%.