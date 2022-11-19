8.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 8.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، تسجيل 2463 مبايعة بقيمة 6.74 مليارات درهم، منها 230 مبايعة لأراض بـ1.7 مليار درهم و2233 مبايعة لشقق وفلل بـ5.04 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.39 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 87 هبة بقيمة 714.43 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، بينما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات مع تسجيلها 230 مبايعة بـ306 ملايين درهم.