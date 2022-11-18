«فلاي دبي» تطلق عروضاً على التذاكر إلى 11 وجهة

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 11 وجهة ضمن شبكتها العالمية، بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني للدولة، لافتة إلى أن العروض تبدأ من 1450 درهماً للدرجة السياحية.

وبحسب العروض، التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فهي متاحة للحجز حالياً للسفر في الفترة بين الأول والرابع من ديسمبر 2022، مع خضوعها للشروط والأحكام.

وتبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة صلالة العُمانية من 1450 درهماً، وإلى مدينتي تبليسي الجورجية وباكو الأذرية من 1550 درهماً.

كما تبدأ الأسعار من 2090 درهماً إلى مدينة ليوبليانا في سلوفينيا، وزغرب في كرواتيا، ومن 2300 درهم إلى عاصمة البوسنة والهرسك (سراييفو)، ومن 2500 درهم إلى وجهات سالزبورغ النمساوية، وكاتانيا وبيزا الإيطاليتين، فيما تبدأ أسعار تذاكر السفر إلى كل من براغ التشيكية، وبودابست المجرية من 2700 درهم.

وطرحت الناقلة قبل أيام عروض باقات، تتضمن تذاكر السفر والإقامة الفندقية ثلاث ليال إلى العاصمة الأرمينية (يريفان) بأسعار تبدأ من 2140 درهماً، وإلى مدينة كولومبو في سريلانكا بأسعار تبدأ من 2500 درهم، وإلى مدينة تبليسي الجورجية ابتداءً من 2600 درهم، وإلى العاصمة الصربية بلغراد ابتداءً من 2900 درهم.

ومن مقرها في دبي، أنشأت «فلاي دبي» شبكة تضم 100 وجهة يخدمها أسطول مكون من 68 طائرة.

ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت «فلاي دبي» بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وتتوزع وجهات الناقلة عبر إفريقيا، وآسيا الوسطى، والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، فضلاً عن دول مجلس التعاون الخليجي، مع فتح أسواق غير مخدومة، إذ افتتحت أكثر من 70 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران إماراتية من دبي.