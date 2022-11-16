مليارا درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 296.13 مليون درهم و464 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى.

وتصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 123.71 مليون درهم منها 35 رهونات أراضي بقيمة 71.14 مليون درهم و47 رهونات فلل وشقق بقيمة 52.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا بارك بقيمة 7.83 مليون درهم وأخري في منطقة فيلانوفا بقيمة 7.59 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 551.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 171 مليون درهم وأخري في منطقة الخبيصى بقيمة 108 مليون درهم.