839.1 مليون درهم إيرادات «يلا» خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 839.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022.

كما أعلنت الشركة في بيان أمس، عن النتائج المالية للربع الثالث، مسجلة 294 مليون درهم، بزيادة نسبتها أكثر من 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث نحو 89.7 مليون درهم، في حين ظل الهامش الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعاً بشكل استثنائي عند 36.7%.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 19.1% إلى 30.9 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 25.9 مليوناً خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما ارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 50.3% إلى 11.5 مليون مستخدم مقارنة بـ7.7 ملايين مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، تاو يانغ، إن «(يلا) استمرت خلال الربع الثالث من عام 2022 في تعزيز حافظة منتجاتها من خلال طرح مميزات وخصائص جديدة تحفز المستخدمين على التفاعل مع التطبيقات والمنصات الترفيهية بصورة أكبر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً وبالتالي زيادة عدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة».