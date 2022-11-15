سيولة الأسهم المحلية تتجاوز ملياري درهم

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت ملياري درهم، بحجم تداولات 435.42 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27.18 ألف صفقة، في أولى جلسات الأسبوع أمس، وذلك تزامناً مع بدء فترة الاكتتاب في أسهم شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية» بالسوق السعودي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3394 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 283 مليون درهم. وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 4.4% عند 1.66 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم.

كما أغلق أيضاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10598 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار درهم.

وتزامن أداء الأسواق المحلية أمس، مع بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «أمريكانا» من خلال طرح 30% من رأس مالها، ما يعادل 2.52 مليار سهم، من أسهمها، وذلك عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن بسوق أبوظبي للأوراق المالية، والسوق السعودي «تداول».

وحددت الشركة، النطاق السعري الخاص بالطرح العام بين 2.5 درهم إلى 2.62 درهم للسهم الواحد.

وسيتراوح حجم الطرح العام الأولي، في حال بيع جميع أسهم الطرح، بين 6.32 مليارات درهم، إلى 6.62 مليارات درهم.

وستتراوح القيمة السوقية للأسهم بين 21.06 مليار درهم إلى 22.07 مليار درهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من أمس، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر الجاري.

وتنتهي فترة الاكتتاب المحددة لشريحة الأفراد يوم الإثنين (21 نوفمبر)، بينما تنتهي في (22 نوفمبر) لشريحة المؤسسات المؤهلة. ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السادس من ديسمبر المقبل برمز تداول «AMR».