صافي أرباح «ديوا» يرتفع 21% إلى 6.47 مليارات درهم خلال 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022، مسجلة إيرادات ربع سنوية بلغت 8.55 مليارات درهم، وصافي أرباح 3.17 مليارات درهم.

وارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 20.63 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، والتحول إلى هيكل التعرفة المعتاد، فيما سجل صافي الأرباح 6.47 مليارات درهم.

ارتفاع الطلب

ووفقاً لـ«ديوا»، فقد ارتفع الطلب على الطاقة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما ارتفع الطلب على المياه في الفترة نفسها بنسبة 6.4%.

ووصل حجم الطلب على الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 40.7 تيراواط ساعة مقارنة بـ38.6 تيراواط ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2021، كما بلغت ذروة الطلب على الطاقة 9.5 غيغاواط، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أنها سجلت في عامي 2021 و2022، ذروة الطلب خلال شهر يوليو.

أعداد المتعاملين

وذكرت الهيئة أنها قدمت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، خدماتها إلى مليون و143 ألفاً و153 متعاملاً، بزيادة قدرها 4.89% على الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت ازداد فيه عدد متعاملي الهيئة 17 ألفاً و32 متعاملاً جديداً منذ الربع الثاني من عام 2022.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، بلغ إنتاج الهيئة من الكهرباء 17.3 تيراواط ساعة، بزيادة قدرها 3.59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و36.7 مليار غالون من المياه المحلاة، بزيادة قدرها 6.59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفضل أداء

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة حققت صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، يكاد يكون مساوياً لصافي أرباحها خلال العام الماضي بأكمله.

وأضاف: «تؤكد هذه النتائج القياسية سعينا الدائم للتركيز على أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام والمبتكر، في وقت تسير فيه الهيئة في المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها العام الجاري».

وتابع الطاير: «تسهم هذه النتائج في تقديم أرباح مستدامة للمساهمين، إذ دفعت الهيئة أول توزيعات أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2022، كما أعلنت طرح شركة (إمباور) التي تمتلك 70% من أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك التوصية بدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة للمساهمين بقيمة 2.03 مليار درهم في ديسمبر 2022».

وأكد الطاير أن الاستثمار في «ديوا» فرصة مميزة، مدعوماً بنمو قياسي في الأرباح، وتدفقات نقدية يمكن توقعها، إضافة إلى سياسة توزيع أرباح محددة.