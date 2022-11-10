«إمباور» تحدد سعر طرح السهم عند 1.33 درهم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 1.33 درهم للسهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

وبعد نجاحها مرتين في زيادة حجم الطرح، تم طرح ما مجموعه مليارا سهم عادي، وهذا يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «إمباور»، وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ نحو 2.7 مليار درهم لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركة الإمارات باور إنفستمنت (الإمارات باور)، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة (دبي القابضة) عند التسوية.

وعقب الانتهاء من الطرح العام الأولي لشركة «إمباور»، فإن «ديوا» و«الإمارات باور»، ستحتفظان بنسبة 56% و24% من رأسمال الشركة الحالي، على التوالي.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 124.6 مليار درهم بسعر العرض النهائي، ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 47 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي.

ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة «إمباور»، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.