1.25 مليون درهم تمويلا للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في دبي

كشف صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التمويلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دبي للاقتصاد والسياحة، عن أنه قدّم تمويلاً بقيمة 145.8 مليون درهم عبر منصة "بيهايف" للتمويل الجماعي، استفاد منها 1,224 شركة ناشئة خلال الخمس سنوات الماضية. مؤكدا التزامه بتقديم وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال.

وكانت الشراكة بين الصندوق ومنصة بيهايف قد انطلقت خلال العام 2017، لتصبح اليوم فرصة تمويل رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال الصندوق إنه قدّم في عام 2021، تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 65.29 مليون درهم، تم توزيع 47.67 درهم منها عبر المنصة على 374 مشروعًا، حيث تمكّن الصندوق منذ إنشائه من تقديم تمويل بقيمة 188 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، كجزء من حزمه وشراكاته المختلفة.

وتعتبر منصة بيهايف، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء (الند للند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي.

وتوفر المنصة حلاً مبتكرًا للتمويل الجماعي، ما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في دعم المشاريع الناشئة بطريقة آمنة وموثوقة، والتي بدورها تعزز النمو للمشاريع والمستثمرين على حد سواء. وتتماشي هذه الشراكة مع استراتيجية الإمارة في دعم منظومة ريادية شاملة قادرة على تطوير أفكار مبتكرة لتغدو مؤسسات عالمية ناجحة، للشركات الناشئة خدمات تمويل الأعمال بموجب مخطط لضمان رأس المال، بالإضافة إلى خدمات تسهيلات تمويل الفواتير لتلبية متطلبات رأس المال العامل.

ومنذ الإعلان عن هذه الشراكة حتى نهاية 30 سبتمبر 2022، تمّ الموافقة على 6,515 طلب تمويل من 1,211 شركة صغيرة ومتوسطة عبر خدمة تمويل الفواتير، إلى جانب تمديد خدمة تمويل الإعمال لــــ 13 مشروعاً، بإجمالي تمويل قدره 145.8 مليون درهم، وقد استحوذت خدمة تمويل الفواتير على حصة الأسد بـ 138.1مليون درهم.

وكتسهيلات ائتمانية متجددة، يتم استلام العديد من طلبات تمويل الفواتير من نفس الشركة في شهر واحد. منذ بداية العام 2022 حتى اليوم وفّرت شراكة "الصندوق" و"بيهايف" تمويلاً بقيمة 41.4 مليون درهم، جميعها عبر خدمة تمويل الفواتير

وقالت رئيس قسم الاكتتاب وإدارة المخاطر في "الصندوق"، حمدة خليل علي حسين إن منصة بيهايف تستخدم تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى للحصول على تمويل سريع وبأسعار تنافسة مع المستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نمو شركاتهم، وتتيح المنصة المبتكرة، فرصة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة، لجني عوائد استثمارية مجزية، وتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع، بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها".

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى 1,250,000 درهم إماراتي، مدعومة بضمان لرأس المال بنسبة 100% من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، من خلال برنامج الضمان المقدر بقيمة 20 مليون درهم. في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50%، الحصول على تمويل يصل إلى 625 ألف درهم إماراتي، على أن تتلقى دعمًا بضمان رأس المال بنسبة 50%.

وتربط خدمة تمويل الفواتير في بيهايف بشكل مباشر بين الشركات التي تسعى إلى الحصول على رأس مال عامل، مع المستثمرين الراغبين في الإقراض مقابل قيمة فواتير الشركات. ويمكن للشركات الحصول على ما يصل إلى 80% من الفواتير المستحقة خلال 30 إلى 150 يومًا مقدما ويتم صرف الأموال المطلوبة في غضون 24-48 ساعة . بحيث يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 100 درهم إماراتي، يتمكن المستثمر من خللها اختيار نوعية القرض أو الشركة التي يرغب بالاستثمار بها. ويعتبر تمويل الفواتير مثالياً للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل منذ عام على الأقل، وتملك تاريخاً ائتمانيا قوياً

ويسهم الضمان الذي يقدمه "الصندوق"، في تحفيز المستثمرين للمشاركة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن تقييم الشركة المستفيدة يرتفع بمجرد دعمها من قبل الصندوق، ويعزز ثقة المستثمرين بها بما ان القرض مضمون في حال تعثر الشركة عن السداد. وتتم عملية التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني www.beehive.ae ، للشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مالية والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات.