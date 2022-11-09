«الياه سات»: 7.6 مليارات درهم إيرادات مستقبلية متعاقد عليها

أعلنت مجموعة شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزوّدة لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية في دولة الإمارات، عن نتائجها المالية الموحّدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، كاشفة عن إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 7.6 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، بما يعادل أكثر من خمسة أضعاف الإيرادات السنوية لعام 2021.

وأكدت «الياه سات» أنها حققت نتائج استثنائية أخرى، مع نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 16% على أساس سنوي، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% على أساس سنوي، مدعومة بأداء أعمال متميز في مجال الحلول المُدارة.

ووفقاً للنتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، فقد سجلت «الياه سات» زيادة في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 مليار درهم (315 مليون دولار)، وزيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 694 مليون درهم (189 مليون دولار)، وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة تزيد على 60%. وأوضحت أن المجموعة تسير بخُطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2%، لتصل إلى 16.12 فلساً لكل سهم، أو 393 مليون درهم (107 ملايين دولار).

• %10 زيادة في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب، لتصل إلى 694 مليون درهم.