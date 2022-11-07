«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق برنامجاً لتعزيز ريادة الأعمال

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، برنامج «Ramp-Up» (رامب-آب)، الذي يهدف إلى دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال لتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في الدولة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية «مئوية الإمارات 2071».

وذكرت الشركة في بيان أن البرنامج، سيوفر الدعم والتدريبات اللازمة لرواد الأعمال والتي ستسهم مشروعاتهم في تعزيز الاستدامة وطرح تقنيات جديدة وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التقدم الاجتماعي.وتعتبر ريادة الأعمال إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية «مئوية الإمارات 2071»، وتقع على رأس الأولويات الوطنية، حيث تهدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «الشركة أدت دوراً رئيساً في التصنيع والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات على مدار أكثر من أربعة عقود، وتقع على عاتقنا مسؤولية دعم رواد الأعمال لبدء مشروعاتهم من خلال برنامج (Ramp-Up)».

وأضاف أن «هذه المبادرة تمثل فرصة لدعم أصحاب المشروعات لبناء شركات ناجحة تفيد المجتمع.. ونتطلع لأن تصبح بعض هذه الشركات الجديدة من الموردين التابعين لشركة لإمارات العالمية للألمنيوم، بما يعزز توطين مشتريات الشركة».

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى جذب المئات من رواد الأعمال الطموحين إلى حضور سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت حول ريادة الأعمال بكفاءة، مشيرا إلى أن البرنامج سيتعاون بشكل أوثق مع الشركات الناشئة الواعدة، بحيث يوفر الدعم والتوجيه من خلال مجموعة من الخبراء العالميين.

يشار إلى أنه تم فتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج، على أن يغلق في 27 يناير 2023.

