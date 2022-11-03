دبي تستقبل 10.12 ملايين سائح دولي خلال 9 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 10.12 ملايين سائح دولي في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، مقارنة بـ3.85 ملايين زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 163%.

مستويات مرتفعة

وبحسب بيانات الدائرة، فقد استقبلت دبي أكثر مليون زائر دولي خلال سبتمبر وحده، في ما اقترب إجمالي عدد الزوار خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، ومدة إقامة النزلاء، مستويات ما قبل الجائحة أيضاً.

الأسواق المصدرة

ووفقاً للبيانات، فقد حلّت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2022، مسجلة أكثر 1.2 مليون سائح، تلتها عُمان بنحو مليون زائر، في ما بلغ إجمالي عدد الزوار من السوق السعودية نحو 907 آلاف زائر، ومن المملكة المتحدة 720 ألف زائر.

بدورها، حلت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 454 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 391 ألف زائر، ثم باكستان بنحو 279 ألف زائر، وفرنسا 269 ألف زائر، يليها ألمانيا بنحو 268 ألف زائر، في ما سجلت إيران نحو 247 ألف زائر.

القطاع الفندقي

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية سبتمبر 2022، أكثر من 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة فندقية، مقابل 132.8 ألف غرفة فندقية ضمن 726 منشأة في نهاية سبتمبر 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71% مقابل 62% في الفترة ذاتها من عام 2021.

التصنيف الفندقي

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29% مسجلة 41.3 ألف غرفة فندقية ضمن 184 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.7 ألف غرفة فندقية ضمن 259 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.8 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

فترات الإقامة

وسجلت مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير سبتمبر 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية مقابل 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 26.94 مليون ليلة مبيت مقابل 21.36 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 26%.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 495 درهماً مقارنة بـ352 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 351 درهماً مقابل 217 درهماً.

مصدر الزوار

وحلّت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 23% من إجمالي عدد الزوّار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 11%.

وبلغت حصة الأميركيتين نحو 7%، وإفريقيا 6%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» التي تضم كلاً من أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة نحو 1%.