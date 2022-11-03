اتفاقية تتيح باقة حلول رقمية لشركات «دبي كوميرسيتي»

وقعت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الرقمية في المنطقة، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ماد ستريت دِن» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحوّل الشركات، بهدف توفير باقة متكاملة من الحلول الرقمية لشركات المنطقة الحرة.

وأفادت «دبي كوميرسيتي» بأن هذه الشراكة تأتي بما ينسجم مع مستهدفات تنويع منظومة الخدمات والحلول المقدمة إلى المتعاملين من الشركات، وذلك عبر تشكيل شراكات استراتيجية مع مزوّدي الخدمات والعلامات التجارية المتميزة، بما يعزّز من فرص نمو هذه الشركات وتنافسيتها.

وستوفر «ماد ستريت دِن» لشركات «دبي كوميرستي» مزايا متعددة، من خلال مجموعتها المتكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لإنشاء وفرز وربط البيانات بين مختلف الوظائف وأقسام العمل، ما يضمن حصد إيرادات أكبر للشركات العاملة ضمن «دبي كوميرسيتي»، كما ستضمن تسريع نمو الشركات بصورة مستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التجزئة، والشؤون المصرفية، والتأمين، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا التعليم، والترفيه، إضافة إلى مكاتب الدعم والدوائر الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، ديفير فورستر: «تعكس هذه الشراكة التزام (دبي كوميرسيتي) بدعم الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة، من خلال توفير فرص مميزة تضمن تعزيز مرونة عملياتها وابتكاراتها، وإنتاج أعلى قيمة ممكنة».

وأضاف: «سنعمل من خلال التعاون مع (ماد ستريت دِن) على تطوير البنية التحتية الرقمية التي تتيح لمتعاملينا الاستجابة بالشكل الأمثل، ومواكبة كل المتغيّرات والتطوّرات التي تشهدها سوق العمل».

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ«ماد ستريت دِن»، أشوناي أسوكان: «من خلال الحلول المبتكرة التي نوفرها، فإننا نسعى إلى تعزيز نمو أعمال الشركات، ورفع مستويات الرضا لدى المتعاملين معها، وتمكينها من تحقيق أهدافها»، مؤكدة أن «هذه الشراكة تعدّ محركاً رقمياً أساسياً لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة ككل».