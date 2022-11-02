«دي بي ورلد» تطوّر منطقة تجارة حرة في الصين

عزّزت مجموعة «دي بي ورلد» جهود توسعة عملياتها في الصين، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لدعم الخدمات اللوجستية وتطوير التجارة في «منطقة لينغانغ الخاصة»، وهي منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي.

وأفادت «دي بي ورلد» بأنه تم توقيع المذكرة، أمس، مع «مجموعة شنغهاي لينغانغ للتنمية الاقتصادية»، المعروفة اختصاراً بـ«مجموعة لينغانغ»، في حفل افتراضي حضره سكرتير حزب لينغانغ، عضو اللجنة الدائمة في شنغهاي، جينشان تشن، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان.

وستعمل «دي بي ورلد» مع «مجموعة لينغانغ» على تعزيز حضور برنامج «الجواز اللوجستي العالمي»، وهي مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل تدفق التجارة حول العالم.

وسيوفر البرنامج للشركات الصينية وصولاً أسرع، وفاعلية أكبر من حيث كلفة الدخول إلى الأسواق في آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، وعبر إفريقيا.

وسيفيد التعاون بين المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لـ«دي بي ورلد» و«منطقة لينغانغ»، المتعاملين في كلتا المنطقتين، ويعزز الخدمات المقدمة.

ويوجد حالياً أكثر من 40 ألف شركة مسجلة في «منطقة لينغانغ الخاصة»، منها «تسلا»، و«شركة بناء السفن الصينية».

كما تعتبر «منطقة لينغانغ» بفضل موقعها الاستراتيجي في جنوب شرق شنغهاي، نقطة انطلاق مهمة لطريق شنغهاي الساحلي، مع إمكانية الوصول إلى الممرات المائية والخطوط الجوية والسكك الحديدية والطرق السريعة البريّة والأنهار الداخلية وشبكات مترو الأنفاق.