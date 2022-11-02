44.3 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 10 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 44 ألفاً و342 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، من ضمنها: «ديوا»، «تيكوم»، «تعاونية الاتحاد»، «سالك»، إضافة إلى الإدراج المرتقب لشركتي «إمباور» و«تعليم»، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة جاوزت 385.6% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ9132 حساباً جديداً في الفترة المماثلة من العام الماضي 2021.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، فقد أضافت الشركات 5097 حساباً جديداً في أكتوبر 2022، و16 ألفاً و210 حسابات جديدة في سبتمبر، و2484 حساباً جديداً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو، و2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس، و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.

واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال 10 أشهر، بواقع 13.33 ألف حساب، ثم «بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية» بواقع 5376 حساباً، تليها «المشرق للأوراق المالية» التي سجلت 4473 حساباً، «وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بواقع 4126 حساباً، فيما سجلت «الدولية للأوراق المالية» 4016 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 2088 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 1564 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 26 شركة، أكثر من 2.1 مليون صفقة خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، على 57.15 مليار سهم، بقيمة 137.18 مليار درهم.