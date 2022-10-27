«سوق المرفأ» يتيح لـ 50 رائد أعمال إماراتياً عرض منتجات وخدمات مبتكرة

عقد «سوق المرفأ»، أكبر سوق مكيّف داخلي على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، اتفاق تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ووزارة تنمية المجتمع، لعرض منتجات مبتكرة يوفرها روّاد أعمال إماراتيون مبدعون.

وأفاد بيان بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإيجاد منصّة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تمكّنها من تحقيق النمو والازدهار، وإبراز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

50 شركة

وستتيح هذه الشراكة فرصة قيّمة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مختلف المجالات، لعرض منتجاتها وخدماتها أمام زوّار «سوق المرفأ» على دفعتين، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، ومن الرابع إلى السادس من نوفمبر المقبل.

وسيشارك في هذا النشاط الاقتصادي أكثر من 50 مؤسسة وشركة إماراتية، بما في ذلك «درهم العقارية»، وهي أول شركة عقارية محلية في دولة الإمارات متخصصة في تمكين الشباب الإماراتي، إضافة إلى شركة «باكمان»، وهي منصّة تقدم خدمات التجارة الإلكترونية لأصحاب المشروعات، و«موزة كليكس»، وهي شركة استشارات قانونية تقدم حلولاً مبتكرة للشباب العربي.

مواهب محلية

وقال المدير العام لـ«سوق المرفأ»، معاذ عبدالقادر الريس: «شهدت دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في المواهب المحلية، خصوصاً مع النمو السريع في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونظراً إلى أن هذا النوع من الشركات، الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد دبي، فإن (سوق المرفأ) يعي تماماً الدور الحيوي لهذه الشركات، ويسعده توفير منصّة مخصصة لروّاد الأعمال الإماراتيين لعرض منتجاتهم المبتكرة، والوصول إلى عدد كبير من الزوّار».

أوقات العمل

وبحسب بيان السوق، سيفتح سوق المتاجر المؤقتة أبوابه أمام روّاد الأعمال الإماراتيين على مدار أسبوعين في «سوق المرفأ» من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة 12 عند منتصف الليل.

«سوق المرفأ»

يحتل «سوق المرفأ» موقعاً استراتيجياً في «جزر دبي»، ويمتد على طول 1.9 كيلومتر على الواجهة البحرية لدبي، ويقع على مقرُبة من «ميناء راشد» و«ميناء الحمرية» و«رصيف السفن في ديرة»، مع إمكانية الشحن مباشرة إلى متاجره وأجنحته البالغ عددها 950 متجراً.

يُعتبر «سوق المرفأ» متجراً شاملاً مركزياً في منطقة ديرة، وصُمم ليكون مساحة داخلية مغطاة وملتقى يجمع بين الشركات من خلفيات محلية وعالمية على شكل أكشاك صغيرة، ومحال للبيع بالتجزئة وصالات عرض، وأسواق مأكولات الشوارع.