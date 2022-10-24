«ديوا»: توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة للمساهمين قيد الدراسة

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة حصلت على أرباح نقدية بقيمة 2.03 مليار درهم من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والتي تمتلك الهيئة نسبة 70% منها، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على تلك الأرباح بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

وأضاف الطاير في بيان صادر عن الهيئة، أمس، أنه نتيجة لتوزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها من «إمباور»، تعتزم «ديوا» الحصول على الموافقات اللازمة لدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لحملة أسهم الهيئة، لافتاً إلى أن توقيت وحجم الأرباح الخاصة يخضعان للدراسة.

وأوضح أن تلك الأرباح الخاصة التي سيتم توزيعها لمرة واحدة، ستكون دفعة إضافية للمساهمين، علاوة على سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الهيئة، والتي يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية بقيمة 6.2 مليارات درهم.

وأكد الطاير أن «أداء هيئة كهرباء ومياه دبي ومحفظة الشركات التابعة لها، كان متميزاً خلال العام الجاري، حيث حققت أهدافها في تعزيز النمو المستدام ودعم إمارة دبي، مع الحفاظ على أعلى درجات الأداء التشغيلي، وتوفير حلول رقمية متطورة للمتعاملين، إضافة إلى العمل على زيادة الأرباح للمساهمين».

وتتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بسداد أول دفعة أرباح بقيمة 6.2 فلوس للسهم الواحد (3.1 مليارات درهم) عن النصف الأول من عام 2022 بتاريخ 26 أكتوبر 2022.

وبالنسبة للنصف الثاني من عام 2022، تتوقع الهيئة، سداد 6.2 فلوس للسهم الواحد (3.1 مليارات درهم) في شهر أبريل 2023 (بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة).