11 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

سجلت أسعار الذهب أمس (نهاية الأسبوع الماضي)، انخفاضات جديدة راوحت قيمتها بين 3.25 و4 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، حيث واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي تراجع سعر غرام الذهب إلى 11 درهماً خلال أسبوعين.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، نهاية الأسبوع الماضي، 196.5 درهماً، بانخفاض قدره أربعة دراهم، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 184.75 درهماً، بتراجع 3.5 دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 176.25 درهماً، بانخفاض قيمته 3.25 دراهم، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 151 درهماً، بتراجع قدره 3.25 دراهم.

وذكر مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع أسعار الذهب ومهرجان «ديوالي» رفعا الطلب على المشغولات والعملات الذهبية.

وقال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن «الأسواق شهدت أخيراً نشاطاً في الطلب على المشغولات والعملات الذهبية، مدعوماً بإقبال عدد من المتعاملين من جنسيات آسيوية لشراء هدايا ذهبية بمناسبة الاحتفالات بيوم الأضواء أو ما يطلق عليه مهرجان (ديوالي) الذي يبدأ في 24 أكتوبر، حيث يتم الاحتفاء بالمهرجان قبل المناسبة وبعدها بأيام ويشتهر بشراء الهدايا الذهبية».

وأضاف أن تراجع الأسعار كان من العوامل المحفزة على زيادة الإقبال على شراء الهدايا الذهبية، خصوصاً بالنسبة للعملات الذهبية والتي استأثرت بحصص كبيرة من المبيعات.

من جهته، أشار مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إلى أن «مواصلة أسعار الذهب لانخفاضاتها وبنسب كبيرة تعد من العوامل الأساسية المحفزة على تنشيط الطلب على مبيعات المشغولات والعملات».

واعتبر مدير المبيعات في محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، أن بدء الاحتفالات بيوم الأضواء خلال اليومين الماضيين واستمرار تلك الاحتفالات لما بعد يوم (ديوالي) الموافق ليوم 24 من الشهر الجاري، له العديد من التأثيرات الإيجابية على تنشيط المبيعات في الأسواق.