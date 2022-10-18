«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها اليومية إلى تايبيه

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن عودة رحلاتها إلى تايبيه لتعمل يومياً، بدلاً من أربع رحلات في الأسبوع حالياً، وذلك اعتباراً من السادس من نوفمبر المقبل.

وأشارت الناقلة في بيان إلى أن هذا التطور يأتي بعد اكتمال خطة إعادة فتح تايوان ورفع قيود الحجر الصحي الإلزامية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» للمسافرين.

وتغادر رحلة شركة طيران الإمارات، «ئي كيه 366»، التي تعمل بطائرة «بوينغ 777»، من مطار دبي الدولي الساعة 2:50 صباحاً، وتصل إلى تايبيه في الساعة 2:45 بعد الظهر.

أما رحلة العودة «ئي كيه 367»، فتغادر من تايبيه في الساعة 10:45 ليلاً، وتصل إلى دبي في الساعة 4:35 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وتايبيه).

وستوفر زيادة الرحلات أمام ركاب «طيران الإمارات»، خيارات أوسع للسفر إلى تايوان ومنها، ما يساعد على تلبية الطلب المتنامي للعمل والترفيه.

ويمكن للمسافرين المؤهلين السفر إلى تايوان من دون تأشيرة مسبقة، كما ينصح الركاب عند الوصول بمراقبة أحوالهم الصحية ذاتياً لمدة سبعة أيام.

كما يتعين عليهم التحقق مسبقاً من أحدث متطلبات الدخول.

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت خدمة يومية من دون توقف إلى تايبيه في عام 2014 بطائرة «بوينغ 777». وفي عام 2016، شغّلت طائرة «A380» بتقسيم الدرجتين على خط دبي/ تايبيه.

وطوّرت الناقلة شراكة قوية مع السوق بدعم من مساهماتها في المجتمع المحلي ونقل البضائع الضرورية خلال الجائحة.